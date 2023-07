Sagra di San Gaetano, specialità coniglio allo spiedo

Sagra San Gaetano di Poiana di Granfion. Da venerdì 28 luglio a mercoledì 2 agosto 2023 si svolgerà la Sagra di San Gaetano a Poiana di Granfion frazione di Grisignano di Zocco nella tensostruttura in centro in via Ceresone con musica dal vivo di orchestre, intrattenimenti di dj set, spettacoli ed esibizioni di ballo, parco divertimenti con gonfiabili per bambini e degustazioni tipiche nello stand gastronomico. Specialità culinarie: carni miste allo spiedo e secondi piatti con coniglio. Servizio in piatti ceramica e posate d'acciaio. In tutte le serate della sagra sarà presente l'area giovani "Young Island" con dj set. Ingresso libero.