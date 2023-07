Sagra di San Gaetano a Conca di Thiene

La Festa di San Gaetano a Thiene in località Conca è un appuntamento importante per l’intera città e il territorio. Ogni anno si ripetono con successo i festeggiamenti che coinvolgono numerose persone non solo nei momenti religiosi ma anche nella consueta sagra estiva, con musica da ballo e un nutrito programma musicale, un saporitissimo stand gastronomico, una ricca pesca di beneficenza e anche appuntamenti sportivi. Stand gastronomico (specialità gnocchi e carne alla griglia), Cocktail bar, Pesca di beneficenza.

Programma 2023

Sabato 29 Luglio

Stand gastronomico e Conchiosco

Serata musicale con Startlight Band

Torneo di calcio a 5

Domenica 30 Luglio

Stand gastronomico e Conchiosco

Serata musicale con Tocco al cuore (tributo ai nomadi)

Torneo di calcio a 5

Mercoledì 2 Agosto

CorrinConca alle ore 20:00 (iscrizioni aperte dalle 17:00)

Musica live con Mr. Boss

Stand gastronomico

Venerdì 4 Agosto

Serata speciale “polenta e baccalà”

Animazione con “Fitness con Filippo”

Torneo di calcio a 5 e Conchiosco

Sabato 5 Agosto

Stand gastronomico e Conchiosco

Musica live con Rockpuntoit

Finalissima del torneo di calcio a 5

Domenica 6 Agosto

Serata speciale “panini gourmet” e Conchiosco

Serata musicale con Rock’n’Roll Circus

Lunedì 7 Agosto - San Gaetano da Thiene

Stand gastronomico

Serata musicale con Renza Glamour Orchestra

Conchiosco con DJ Quartino

Ricca pesca di beneficenza tutte le sere.

Storia

La Festa di San Gaetano costituisce un appuntamento importante non solo per la Comunità della Conca, ma per l’intera città e il territorio. E anche quest’anno si sono ripetuti con successo i festeggiamenti che hanno coinvolto numerose persone non solo nei momenti religiosi ma anche nella consueta sagra estiva, con musica da ballo e gastronomia.

Il santo, che nacque a Vicenza nel 1480, si laureò in giurisprudenza all’università di Padova e morì a Napoli il 7 agosto 1547, apparteneva alla nobile famiglia Thiene, che fu proprietaria del palazzo Thiene-Cornaggia in Conca. La vita collettiva del quartiere gravita ancora oggi intorno alla chiesa di S.Girolamo e S.Gaetano, fatta dificare verso la metà del ‘400 dai nobili Thiene accanto alla splendida villa. Una cappella gentilizia che diventò presto la chiesa del borgo, con all’interno un altare dedicato a S.Gaetano, il Santo della Provvidenza, così chiamato per aver dedicato la sua vita ai sofferenti, ai poveri e ai diseredati.

Nella chiesetta oratorio del 1470 intitolata a San Girolamo e a San Gaetano, attorno alla quale si è sviluppata la comunità parrocchiale della Conca, all’inizio del XVIII secolo sono stati eretti 2 altari in pietra di Vicenza. Quello di sinistra contiene una pala raffigurante i Santi Gaetano e Valentino attribuita ad Antonio De Pieri. Questa tela è stata riprodotta in affresco nel 1933 da Giovanni Capovin sul capitello progettato da Giovanni Rossi e collocato all’incrocio di via Dei Quartieri con via San Gaetano.