Sagra di S. Barnaba e Marcia del ciclamino a Laghi

Dal 7 al 10 luglio 2022 è in programma la "Sagra di San Barnaba" a Laghi (il più piccolo paese del Veneto con 127 abitanti) nella Val di Ferro, tributaria della Bassa Valle del Posina, nelle Prealpi Venete. Sono previsti concerti, musica con orchestre, spettacolo pirotecnico, eventi sportivi, mostre, tornei di carte, animazione per bambini e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 (domenica anche a pranzo dalle 11). Molte le specialità da assaggiare tra gnocchi, grigliate, "avannotti locali" (pesci di acqua dolce), panini con tastasale, verdure stufate. Ingresso libero.

SAGRA S. BARNABA / MARCIA DEL CICLAMINO dal 7 al 10 luglio 2022

MARCIA DEL CICLAMINO

In occasione della Sagra di San Barnaba è prevista la Marcia del Ciclamino con 4 percorsi di 4, 7, 15 e 22 chilometri tra sentieri, boschi e strade sterrate. Partenza libera dal campo sportivo di Laghi (appena dopo il paese) fino alle 9.00 con itinerari percorribili fino alle 13.30. Premiazione dei gruppi di minimo 25 persone con ceste di prodotti locali, alle ore 11.00.

Sono garantiti punti ristoro lungo i vari tracciati (uno per 7 km.; tre per 15 km.; quattro per 22 km) più uno all’arrivo in comune e per tutti i partecipanti. Iscrizioni per i singoli fino all’orario massimo di partenza e per i gruppi fino venerdì precedente alla marcia. Quote d’iscrizione: 2 euro e 7 euro con riconoscimento per i soci Fiasp; 2.50 euro e 7.50 euro con riconoscimento per i non soci Fiasp.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri: Lisa Lorenzato 346.7998461; Mino Smaldone 335.8447759.