Sagra di Perarolo, specialità cinghiale

Data: Venerdì 24 Maggio a Lunedì 27 Maggio

Durante la Sagra di Perarolo, i visitatori potranno deliziarsi con specialità locali come lo spezzatino di cinghiale e le tagliatelle al sugo di cinghiale, piatti che rappresentano la tradizione culinaria del luogo.

Programma Musicale

Venerdì 24 Maggio: Esibizione di "Gli Altri", un duo musicale cabarettistico.

Sabato 25 Maggio: "Bracco e i Giaguari" saliranno sul palco per un'esibizione energica.

Domenica 26 Maggio: "One Man Pier - Ukulele Sexy Duo" offrirà un intrattenimento con il suono dell'ukulele.

Lunedì 27 Maggio: La serata si concluderà con "Sunday Mood", portando un'atmosfera rilassata per chiudere la festa.