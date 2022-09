Sagra di Novale: specialità gnocchi con la fioreta e carne alla griglia

Inizia l'antica Sagra di Novale, frazione di Valdagno, con camminate, tornei di giochi a squadra, serate a ritmo di musica, mostre, stand gastronomici e la tradizionale pesca di beneficenza.

Programma

La 135^ sagra di Novale avrà luogo dal 16 al 18 Settembre 2022.

Venerdì 16 settembre

ore 18.00 Apertura stand gastronomici serata paella, baccalà, spaghetti con le vongole

ore 20.30 Trio De Janero - Musica dal vivo



Sabato 17 settembre

ore 15.00 Gimcana per ragazzi - a cura del Cicloclub Novale (vedere volantino)

ore 15.00 Giochi gonfiabili per bambini - in Palestra

ore 16.00 Laboratorio fruttoso "Manine impastate" per ragazzi - in Salone su iscrizione (vedere volantino)

ore 18.00 Apertura stand gastronomici serata gnochi con la fioreta e carne alla griglia

ore 20.30 Rh Positivo - Musica dal vivo



Domenica 18 settembre

ore 9.30 Prima finale del torneo di pallavolo

ore 10.00 Giochi gonfiabili per bambini - in Palestra

ore 10.30 Laboratorio fruttoso "Manine impastate" per ragazzi - in Salone su iscrizione (vedere volantino)

ore 11.00 Seconda finale del torneo di pallavolo

ore 12.30 Pranzo comunitario su prenotazione (366 3805075 Cristina - novaleinfesta@gmail.com)

ore 15.00 Giochi gonfiabili per bambini - in Palestra

ore 16.00 Laboratorio fruttoso "Manine impastate" per ragazzi - in Salone su iscrizione

ore 18.00 Apertura stand gastronomici serata gnochi con la fioreta e carne alla griglia

ore 20.30 La Corrida - dilettanti allo sbaraglio IV edizione