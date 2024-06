Sagra di Lovara: specialità gnocchi con fioretta e krapfen

Indirizzo non disponibile

La Sagra di Lovara di Trissino è in programma nei due ultimi weekend di giugno. Buon cibo e divertimento per tutta la famiglia, con intrattenimento musicale ogni sera e un menù ricco di piatti tradizionali.

Lo stand gastronomico aperto ogni sera dalle ore 18:30 e offre una varie specialità: Pasta fresca servita con vari sughi (al pomodoro, ragù, sugo di salsiccia e peperoni), Gnocchi con la fioretta, una specialità della zona, Carne ai ferri, Polenta e scopeton

Dolci e i rinomati krapfen della Sagra di Lovara, disponibili in vari gusti (crema, nocciolata, marmellata e pistacchio)

Programma 2024

Sabato 22 Giugno

Ore 19:00: Santa Messa con la Corale S. Cecilia di Trissino

Ore 21:30: Ballo liscio con l'Orchestra Manuel Martini

Domenica 23 Giugno

Ore 21:00: Ballo liscio con l'Orchestra Silvia Peruzzi

Sabato 29 Giugno

Ore 19:00: Santa Messa con il Coro Polifonico "E. Dalla Libera" dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra di Vicenza

Ore 21:30: Ballo liscio con Aurora e Nadia

Domenica 30 Giugno