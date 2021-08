Sagra di Levà: spiedo regale di quaglie solo asporto e su prenotazione

Anche quest'anno la sagra di Levà si svolgerà ma con modalità diversa, solo con piatti da asporto e su prenotazione entro 5 giorni dalla data prescelta.

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme COVID-19.

Per prenotare basterà accedere al sito:

prenota.quaglialeva.it oppure chiamare la segreteria della Confraternita al numero 333 65 99 381 dalla quale vi sarà fornito un numero identificativo dell'ordine grazie al quale potremo rendere l'attesa molto più corta.

Si raccomanda di rispettare il numero progressivo dato e soprattutto l'orario di consegna indicato in modo da poter garantire il rispetto delle norme COVID-19.



TUTTO DEVE ESSERE PRENOTATO!

Eventuali cambi dell'ultimo minuto rischiano di non essere presi in considerazione.



La Confraternita propone :

-PORZIONE DI QUAGLIA : 1 quaglia allo spiedo, 1 pezzo di maiale, 2 fette di polenta “onta”

- PORZIONE DI CARRE' DI MAIALE: 1 Porzione di Carrè di Maiale allo spiedo, 2 fette di polenta “onta”

-PORZIONE DI GALLETTO : 1 galletto allo spiedo, 4 fette di polenta "onta" (SOLO VENERDI 10 E 17)

-PORZIONE DI SALSICCE: 2 salsicce allo spiedo, 2 fette di polenta "onta"

-4 fette di polenta "onta"



Gallery

ATTENZIONE!!!! Tutti i contenitori verranno forniti da noi.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...