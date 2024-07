Sagra di Fimon, specialità con fiori di zucca

Dal 12 al 15 luglio 2024 si terrà la Sagra di Fimon. In menù fiori di zucca e molte altre prelibatezze. Ogni serata sarà accompagnata da musica, pesca di beneficenza, un bar per i giovani e, come novità, gonfiabili per i bambini.

Programma

Venerdì 12 luglio: L'apertura dello stand gastronomico è prevista per le 19:00. Alle 21:00, la serata proseguirà con Summer Country, animata dai DJ Howdy, DJ Walter e Paolo.

Sabato 13 luglio: Dalle 16:00 alle 19:00 si terranno le finali del torneo di pallavolo. Lo stand gastronomico aprirà alle 19:00 e, alle 21:00, ci sarà il Crash DJ Set.

Domenica 14 luglio: Lo stand gastronomico aprirà alle 19:00. Alle 20:00, ci sarà uno show di danza sportiva presentato dalla scuola "Time to Dance", seguito, alle 21:00, da La Noche Latina con spettacoli della scuola "Archè de Caribe" e DJ Matteo.

Lunedì 15 luglio: L'apertura dello stand gastronomico è prevista per le 19:00. La serata si concluderà alle 21:00 con il liscio dell'orchestra "Sabia".

L'evento si terrà presso il campo sportivo di Fimon, in via Fontanelle 1, Fimon di Arcugnano.