Sagra di Ca' Trenta a Schio: 7 giorni di musica e buon cibo

Indirizzo non disponibile

La 60ª Edizione della SAGRA CA' TRENTA si svolgerà dal 26 aprile al 5 maggio 2024, sotto un grande tendone al coperto, dove musica, buon cibo e divertimento sono assicurati.

Menù

Panin Onto: Un panino ricco e gustoso disponibile anche in versione vegana, perfetto per chi cerca un'opzione veloce ma saporita.

Bigoli e gnocchi: Piatti tradizionali, ideali per chi desidera assaporare la classica cucina del territorio.

Polenta e bacalà: Un abbinamento tradizionale del nord Italia, dove la morbidezza della polenta si sposa perfettamente con il sapore deciso del bacalà.

Spiedo di quaglie: Un piatto ricco e gustoso per gli amanti della carne, cucinato lentamente su fuoco vivo per esaltarne il sapore.

Inoltre, l'area food offrirà birra a fiumi e cocktail.

Programma

Venerdì 26 Aprile: La serata si apre con DJ Marco Festa che animerà il pubblico con la sua musica coinvolgente. I visitatori potranno gustare i famosi Panin Onto, disponibili anche in versione vegana, accompagnati da birra a fiumi e cocktail variati. Per chi desidera qualcosa di più tradizionale, saranno disponibili anche piatti di bigoli e gnocchi.

Sabato 27 Aprile: L'atmosfera si scalda con una serata dedicata alla musica afro, curata da DJ G.B e Glauco DJ. La musica vibrante sarà accompagnata da griglie infuocate, creando un mix perfetto per una notte indimenticabile.

Domenica 28 Aprile: La giornata è dedicata ai classici della cucina italiana, con polenta e bacalà e l'accompagnamento musicale dell'Italiana Band, che eseguirà le migliori hit della musica italiana.

Mercoledì 1 Maggio: La giornata sarà all'insegna del relax con una passeggiata nella natura, seguita da una Santa Messa e un Pranzo Comunitario, per il quale è possibile prenotare il proprio piatto già dal primo giorno del festival.

Venerdì 3 Maggio: "Roba Da Matti" porterà energia e divertimento, con un evento speciale curato dal noto Clubbino.

Sabato 4 Maggio: L'energia continua con un torneo di calciotto per gli sportivi, mentre per gli amanti del cibo ci sarà lo spiedo di quaglie, su prenotazione. La serata proseguirà con la musica di DJ G.B e i Divertida, che faranno danzare i visitatori sotto le stelle.

Domenica 5 Maggio: Il gran finale vedrà la serata animata da Veneto Radio, con le cucine aperte fino a tarda notte per offrire sapori che soddisfano ogni palato.