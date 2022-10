Sagra delle Castagne con ricco stand gastronomico e musica a Colloredo di Sossano

Indirizzo non disponibile

Torna la tradizionale Sagra delle Castagne a Colloredo di Sossano, sabato 8 e domenica 9 e il week end del 15-16 ottobre con tanto buon cibo, buona musica e tanta allegria. La manifestazione si tiene in grande tensostruttura riscaldata con una pista grandissima in acciaio per ballare.

Menu

PENNE RAGU'/ AMATRICIANA / PESTO / ANITRA

BIGOLI RAGU'/ AMATRICIANA / PESTO / ANITRA

FETTUCCINE RAGU'/ AMATRICIANA / PESTO/ ANITRA

PENNE-BIGOLI-FETTUCCINE al MUSSO oppure al BACCALA'



Piatto TIPICO «COELSANUS-KING'S»

COSTATA di MANZO con patate fritte e polenta

TAGLIATA ai FERRI con polenta

MUSSO con polenta

SALSICCIA e PANCETTA con polenta

TRIS: Salsiccia-Costine-Pancetta con polenta

QUARTO di POLLO ai FERRI con patate fritte e pane

BACCALA' con polenta



Patatine fritte - Verdure crude (carote e cavolo cappuccio) - Fagioli con cipolla - Fagioli all'uccelletto - Funghi trifolati - Castagne arrostite

Musica

Weekend 8-9 ottobre: Sabato sera DISCO FEVER (musica dance anni 70/80)

Domenica sera: DJ OMAR (balli di gruppo e liscio)



Weekend 15-16 ottobre: Sabato sera D'ANIMOS BAND (balli di gruppo e liscio)

Domenica sera: ALE DJ con MICHELE & MICHELE (balli di gruppo e liscio)

Apertura Stand Gastronomico ore 19.00 - Musica inizio ore 21.00