Sagra della Trota alla Vivarese: ricco stand gastronomico

Da venerdì 17 a martedì 21 giugno 2022 si terrà la "Sagra di Vivaro" a Vivaro con intrattenimenti musicali, eventi sportivi, parco divertimenti, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Specialità culinarie: trote alla vivarese (piatto De.Co.) - pasticcio alla trota - "frittelle di Vivaro". Presente l'Osteria del Curato con vini doc insieme a musica dal vivo e l'angolo per drink e cocktail. Ogni sera ci sarà l'estrazione del peso della trota oltre a serate danzanti su pista da ballo in acciaio con orchestre. La sagra si svolge a Vivaro di Dueville in Piazza San Pio X.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Trota alla Vivarese

A Vivaro, frazione di Dueville, c’è la sagra dedicata alla trota, che in questo caso, non è il prodotto, ma la preparazione della trota alla vivarese ad avere il marchio De.co.

La ricetta prevede l’impiego dalla trota iridea, una trota non salmonata, che va pulita e lessata in brodo vegetale e quindi preparata con una salsa frullata di cipolla bianca, acciughe, prezzemolo, succo di limone, olio extra vergine d’oliva da stendere su ogni strato di filetti di pesce, con una spolverata di formaggio grana; alla fine si copre tutto con salsa, olio e latte, più alcune foglie d’alloro, per cuocere in forno per un’ora a 180 gradi.