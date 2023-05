Sagra della tagliata a Settecà

Indirizzo non disponibile

La tradizionale Sagra di Settecà vi aspetta dal 26 al 30 Maggio 2023 per la sua 18° edizione con una veste tutta al giovanile.

Pur mantenendo lo spirito di tradizione, condivisione e comunità che da sempre l’ha contraddistinta la nostra festa si rinnova per lasciare spazio alle nuove generazioni.

Negli stand gastronomici potrete gustare la buonissima tagliata e molto altro, la tradizionale pesca di beneficenza, musica e animazione ogni sera grazie ai fantastici Ricky Animation e Dj Visaint.

Primi: gnocchi o i bigoli con sugo, disponibili in diverse varianti: al pomodoro, al ragù, all'anitra e all'amatriciana.

Secondi: tagliata di carne, cucinata con maestria e servita con polenta e rucola. Troverete anche costine, salsicce, galletto, grigliata mista, formaggi e baccalà per soddisfare ogni palato.

Contorni: patatine, crauti e fagioli, perfetti per accompagnare i piatti principali.

Dolci: frittelle e torte varie

Potrete parcheggiare gratuitamente presso il Centro Commerciale Palladio, nella zona Park Verde.

Strada del Paradiso, 330 Vicenza

Rinnovata anche per quest’anno la partecipazione del Gruppo Giovani e del Gruppo Scout dell’unità pastorale, diamo valore ai nostri giovani che con impegno e dedizione contribuiscono, con tutti i gruppi parrocchiali, a mantenere vive le tradizioni del territorio.