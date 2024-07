Festa della Sopressa a Villabalzana con ricco stand gastronomico

Indirizzo non disponibile

La Festa della Sopressa di Villabalzana ha più di 40 anni di tradizione. Incastonata nei Colli Berici, al riparo dalla calura estiva, in questa segra è possibile gustare in compagnia piatti di sopressa tipica, costine, bigoli, gnocchi. Bellissima posizione collinare anti afa, straordinario stand gastronomico.

La Sopressa Vicentina DOP è rinomata per la sua alta qualità e tradizione. Questo salume si distingue per il suo sapore delicato e speziato, può essere con l'aglio, la consistenza morbida ma compatta. Perfetto da gustare affettato, si abbina idealmente a pane fresco, formaggi stagionati e polenta

Questo sarà un lungo fine settimana, dal 19 luglio al 22 luglio 2024, in cui si potrànno gustare le specialità culinarie vicentine: il ricco menù propone, oltre alla sopressa, la sparagagna alla vicentina (costine in padella), bigoli, gnocchi con vari sughi, bruschette e dolci. Durante le serate ci sarà intrattenimento musicale, balli e pesca di beneficenza.

Il fornitissimo stand gastronomico propone per tutte le serate: Gnocchi, bigoli, sopressa, patatine, costine, bruschette, vino, bibite, birra, caffè, tante... "frittole" e panin onto.

Programma

Venerdì 19 luglio

- Ore 19:00: Inizio festeggiamenti e apertura stand gastronomico

- Ore 21:30: Country Tour 2024, musiche e balli in stile western

Sabato 20 luglio

- Ore 18:30: Apertura stand gastronomico

- Ore 21:00: Barrio Latino in Tour, shows e animazione by Aché del Caribe, percussioni by Manuel la Palma, DJ el Malanga

Domenica 21 luglio

- Ore 11:15: S. Messa Solenne

- Ore 18:30: Apertura stand gastronomico

- Ore 20:30: Serata danzante con l'orchestra Santa Fè

Lunedì 22 luglio

- Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

- Ore 20:30: Serata danzante con l'orchestra Stefano e i Nevada

Mostra 2014-2024. Dieci anni fa la grande brentana nelle Valli di Fimon, di Toni Dal Lago

L'angolo della solidarietà. Prodotti e oggetti della Grande Africa

Ricca pesca di beneficenza.

La 39^ edizione della Festa della Sopressa si svolge presso il campo sportivo a Villabalzana di Arcugnano (VI) dal 19 al 21 luglio 2024.