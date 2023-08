Sagra della Consacrazione a Posina

Indirizzo non disponibile

Da Venerdì 25 a Domenica 27 Agosto 2023, si terrà, presso gli Impianti Sportivi a Posina, la Sagra della Consacrazione.

Programma

Venerdì 25 Agosto:

Ore 19:00 aperitivo in musica con Razzo Dj. Ore 19:00 Apertura stand gastronomico - serata speciale panini onti birra a fiumi e... Ore 21:00 rock italiano con Rockpuntoit.

Sabato 26 Agosto:

Ore 18:00 aperitivo in musica con Dj set. Ore 19:00 Apertura stand gastronomico con frittura di pesce. Ore 21:00 serata rock con T-One band.

Domenica 27 Agosto:

Ore 7:00 Gara di pesca sul torrente Posina. Ore 9:30 S. Messa. Ore 12:00 Apertura stand gastronomico con gnocchi e grigliata. Ore 15:00 Animazione e incantesimi per grandi e piccini con il Mago Magic Lucas. Ore 18:00 Aperitivo in musica con Dj set. Ore 19:00 Apertura stand gastronomico. Ore 21:00 Musica con The Jungle. Ore 23:00 Spettacolo Piromusicale.