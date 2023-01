Sagra della Candelora a Romano d'Ezzelino

Da venerdì 27 gennaio a domenica 5 febbraio 2023 si terrà la tradizionale "Festa della Candelora" a Romano d'Ezzelino nei pressi della parrocchia in piazzale Chiesa con la storica processione della Madonna della Candelora per le vie del paese insieme al corpo bandistico locale, numerose funzioni religiose, intrattenimenti musicali, spettacoli, mostre e degustazioni nello stand gastronomico oltre ad un mercatino storico con la rievocazione delle bancarelle della Candelora.

Programma

STORIA E ORIGINI DELLA FESTA DELLA CANDELORA: IL 2 febbraio la Chiesa cattolica celebra la presentazione al Tempio di Gesù (Lc 2,22-39), popolarmente chiamata Festa della Candelora, perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti", come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi. La festa è anche detta della Purificazione di Maria, perché, secondo l'usanza ebraica, una donna era considerata impura del sangue mestruale per un periodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio per purificarsi: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù. Anticamente questa festa veniva celebrata il 14 febbraio (40 giorni dopo l'Epifania), e la prima testimonianza al riguardo ci è data da Egeria nel suo "Itinerarium Egeriae" (cap. 26). La denominazione di "Candelora" è data popolarmente alla festa deriva dalla somiglianza del rito del Lucernare, di cui parla Egeria: "Si accendono tutte le lampade e i ceri, facendo così una luce grandissima" (Itinerarium 24, 4), con le antiche fiaccolate rituali, che si facevano nei Lupercali (antichissima festività romana che si celebrava proprio a metà febbraio). Ma la somiglianza più significativa tra le due festività si ha nell'idea della purificazione, relativa all'usanza ebraica e a quella romana dei "Lupercali" (tratto da "Wikipedia").

PROVERBIO DELLA CANDELORA: "Per la Santa Candelora se nevica o se piova dell'inverno semo fora, ma se l'è sole o solicello

siamo sempre a mezzo inverno": è un antico proverbio popolare riguardante le stagioni e riferito al rituale della Candelora, introdotto dal patriarca di Roma Gelasio intorno all'anno 474 d.C., in sostituzione della cerimonia pagana dei Lupercali, dalla quale ha assunto qualche ispirazione procedurale.