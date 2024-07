Sagra del SS. Redentore di Altavilla, programma 2024

Dal 17 al 22 luglio torna la storica Sagra del Redentore ad Altavilla. Dal giovedì stand gastronomici, luna park e musica live, con Freak, Gaggia&Visonà, Altavespa e la proposta dell’Area_G



Da mercoledì 17 a lunedì 22 luglio, in Piazza Don Giuseppe Munari, andrà in scena la Sagra del SS. Redentore di Altavilla Vicentina, con un ricco programma di spettacoli e una selezione gastronomica per tutti i gusti.



Per il secondo anno consecutivo la Sagra sarà introdotta da una serata di taglio culturale. Dalle 21.00 di mercoledì l’evento “Tra musica e psicologia” con il Manuela Padoan Trio, in un’alternanza tra dialogo ed esibizioni a cura della cantautrice e psicologa vicentina, accompagnata dalle musiciste Giada Ferrarin e Frida Castro.



A partire da giovedì 18 luglio la manifestazione entrerà a pieno regime, con l’apertura degli stand gastronomici - operativi dalle 19.15 alle 22.30 -, della pesca di beneficenza, del luna park e della proposta di spettacoli dal vivo sul palco principale e nell’Area_Giovani sul campo da calcio.



Tra i principali appuntamenti, sabato 20 il main stage ospiterà il Freak, tra i format party di maggior successo in Italia, preceduto da uno spettacolo dedicato alle famiglie nell’Area_G, a cura del duo circense I 4 elementi.



Domenica 21 luglio, nel pomeriggio, tornerà l’Altavespa, il motoraduno organizzato dal Sabotage Vicenza Scooter Gang, con ritrovo alle 14.00 nel campo da calcio, mentre il palco principale in serata si scalderà con il dj set di Gaggia&Visonà.



La ricca selezione gastronomica spazierà dai piatti caldi della tradizione, come bigoli e gnocchi, a proposte fresche ed estive, fino al pesce fritto e alla carne alla griglia. In Area_G si potranno gustare succulenti panini onti e fritti da accompagnare alle birre artigianali.



Il lunedì sera tutti e tutte ad ammirare lo spettacolo pirotecnico che segnerà il termine dell’edizione 2024. L’ingresso alle giostre del luna park sarà prolungato anche al martedì, con l’accesso alle attrazioni al prezzo speciale di 1 euro.



La Sagra del SS. Redentore è organizzata dai volontari della comunità, con il patrocinio del Comune di Altavilla Vicentina. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto all’Unità Pastorale di Altavilla – Valmarana.