Sagra del Redentore a Ponte di Barbarano: ricco stand gastronomico, musica, gran spettacolo pirotecnico

La terza domenica di luglio è festa grande a Ponte di Barbarano. La sagra del Redentore apre le porte il venerdì precedente e termina il martedì con un fenomenale spettacolo di fuochi d'artificio.

Annoiarsi è impossibile datà la vastità di intrattenimento offerta ogni sera: musica dal vivo di orchestre e dj set, esibizioni di danza, una rievocazione storica, mostre, lotteria, pesca di beneficenza, luna park per bambini e stand gastronomico.

Molte le specialità tipiche da assaggiare dai primi piatti ai dolci.

Programma 2022

Stand Gastronomico

Pesca di Beneficienza

Area Luna Park

Area giovani "Shake"

Mostre presso la Sala Maggiore

Spettacolo piromusicale durante l'ultima serata

Venerdì 15 luglio 2022

- ore 19:30 Apertura Stand enogastronomico

- Area giovani "Shake" con Urban Meadow e Senza Filtro

- ore 21:15 Stefano Maruzzo: in volo dai Colli Berici alle Dolomiti in Sala Maggiore

Sabato 16 luglio 2022

- ore 19:00 Apertura Stand enogastronomico

- ore 19:30 esibizione Ginnastica Militare

- Area Giovani "Shake" con i CACTUS e Il corpo docenti

Domenica 17 luglio

- ore 19:00 Apertura Stand enogastronomico

- ore 19:30 esibizione Ginnastica Militare

- Area Giovani "Shake" con MAMI (Hip Hop e reggaeton)

Lunedì 18 luglio

- ore 19:00 Apertura Stand enogastronomico

CENA SOCIALE PER TUTTI A 12€ (primo,secondo,contorno)

- Area Giovani "Shake" con i DNA Irish trio:

SERATA IRLANDESE CON BIRRA STOUT ARTIGIANALE

Martedì 19 luglio

- ore 19:00 Apertura Stand enogastronomico

- Area Giovani "Shake" con Dax Dj

- ore 24 SPETTACOLO PIROMUSICALE!

Per tutta la durata della manifestazione

Ricco Stand enogastronomico: specialità tagliata!

Area Giovani con birra artigianale, dj set e live music

Pesca di Beneficienza presso le sale parrocchiali

Mostre pittura "Divina Commedia" (tutte le serate) e mostra di arredi dalle Ande (da sabato).