Sagra del Pesce a Maragnole con ricco stand gastronomico

Grazie al gemellaggio con Pellestrina, Maragnole realizza una festa popolare in pianura, dove la cucina tradizionale del pesce, tipico della zona lagunare, la fa da regina.

Nel ricco stand gastronomico oltre ai più svariati piatti di pesce, cozze saltate, sardine in saora, seppie in umido, insalata di mare, cappe sante alla griglia, pesce fritto, spaghetti ai frutti di mare, ai quali ogni anno se ne aggiunge uno di nuovo, anche la possibilità di gustare un misto di carni alla griglia cucinate come vuole la tradizione.

20' Sagra Del Pesce Maragnole di Breganze

Dal 17 al 19 luglio la tradizionale Sagra del Pesce

"Piccole distese sassose"….da questa frase nasce un nome, la storia di un paese MARAGNOLE piccolo paese di pianura appartenente al territorio Breganzese ai piedi di bellissime colline paesaggistiche ricche di storia vitivinicola e famose per il vino passito "Torcolato", il quale nonostante la sua piccola entità, conserva gelosamente la sua identità fatta di luoghi, di genti della campagna veneta.

Le festa annuale dedicata alla Madonna del Carmine, appuntamento religioso caro alla comunità da sempre, rappresenta da anni un momento sentito e vissuto.

Nello stand gastronomico una grande varietà di piatti da provare.

Tutte le sere ore 18.30 apertura "area bar" Festa di Mezz'Estate per Aperitivo e Cocktail per tutta la serata.

ore 19.00 apertura stand gastronomico.

Ricca Pesca di Beneficenza e mercatini presso Piazza Mons.Camillo Faresin

Intrattenimento con musica di sottofondo

Luna Park per i più piccoli e non