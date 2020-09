Sagra del Pesce a Thiene

A Thiene (VI) è iniziata la 27ª Sagra di S. Vincenzo, il prossimo fine settimana sarà dedicato alla 1ª Sagra del pesce grazie alla Pro Loco di Chioggia-Sottomarina. Consigliata la prenotazione allo 0445 361654 (ore 9-12.30 e 15-18). Accesso dalle ore 19.

Nata nel 1938 la Sagra del Pesce di Chioggia rappresenta uno degli eventi folkloristico – gastronomici più apprezzati del Veneto e per un week end sarà in trasferta nel vicentino, a Thiene in Piazza Giubileo. La festa è dedicata ai sapori del mare e della laguna e alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori. Per due sere dal 11 e 12 settembre si potranno degustare i piatti tipici della cucina veneziana con le ricette più classiche come il saor, il fritto misto con polenta, le bibarasse in cassopipa, le seppie in umido con polenta e le immancabili grigliate di pesce.