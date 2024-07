Sagra del Pesce a Maragnole, ricco stand gastronomico e fuochi d'artificio

A Maragnole di Breganze ogni anno si svolge una festa dedicata alla Madonna del Carmine, un appuntamento molto atteso dagli abitanti, che è entrato a fare parte della tradizione locale. Grazie a un gemellaggio con Pellestrina, piccola isola della laguna di Venezia, durante la festa si svolge la Sagra del Pesce, un'occasione per assaporare la cucina tradizionale del pesce, tipico della zona veneziana.

A questo appuntamento l'ospite trova oltre ai più svariati piatti di pesce, cozze saltate, sardine in saor, seppie in umido, insalata di mare, cappe sante alla griglia, pesce fritto, spaghetti ai frutti di mare, ai quali ogni anno se ne aggiunge uno di nuovo, anche la possibilità di gustare un misto di carni alla griglia cucinate come vuole la tradizione.

Programma 2024

La Pro Loco di Maragnole presenta la 23ª Sagra del Pesce, che si terrà dal 19 al 22 luglio 2024 a Maragnole di Breganze, in occasione della Festa del Carmine. Durante questi quattro giorni di festeggiamenti, si potranno gustare una vasta gamma di piatti con pesce e carne nello stand gastronomico, che aprirà tutte le sere alle ore 19. A partire dalle 18:30, sarà attiva l'area bar della Festa di Mezz'Estate, dove sarà possibile godere di aperitivi e cocktail per tutta la serata. Il programma musicale sarà vario e coinvolgente:

Venerdì 19 luglio, l'area liscio vedrà l'esibizione di Graziano Maraschin, mentre nell'area giovani si esibiranno le Strulle con musica dance-tech house.

Sabato 20 luglio, I Magnifici animeranno l'area liscio, mentre i Timeless proporranno hits commerciali dal 2000 ad oggi nell'area giovani.

Domenica 21 luglio, l'area liscio sarà animata da Chiara Magic Music, mentre nell'area giovani Bailamos offrirà una serata di dance-reggaeton.

Lunedì 22 luglio, Renza Glamour sarà protagonista nell'area liscio e Andrea Martini con un'edizione hip hop chiuderà la Festa di Mezz'Estate nell'area giovani.

La festa si concluderà con un grande spettacolo pirotecnico, inoltre, sarà presente un Luna Park per il divertimento dei più piccoli e non solo.

