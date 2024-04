Sagra del Baccalà a Poiana di Granfion

Indirizzo non disponibile

Poiana di Granfion (frazione di Grisignano di Zocco) si appresta a diventare il fulcro della buona cucina con la tanto attesa "Sagra di San Gaetano", dedicata al re della tavola: il baccalà. Questo evento, si terrà nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2024.

L'appuntamento gastronomico è un invito a scoprire e riscoprire il baccalà, un piatto tradizionale che viene rivisitato in molteplici varianti per deliziare il palato di abitanti e visitatori.

Il Menu

L'evento si distingue per un menu variegato, capace di soddisfare ogni palato. Si parte dalle Lasagne al Baccalà, una rivisitazione creativa del classico piatto italiano, che unisce la delicatezza del pesce alla ricchezza della pasta al forno. Per gli amanti delle verdure, sono disponibili le Lasagne al Pomodoro, un'opzione vegetariana che non rinuncia al gusto e alla consistenza invitante della lasagna tradizionale.

Il cuore dell'evento è rappresentato dal Baccalà alla Vicentina con Polenta, un piatto che celebra la tradizione culinaria veneta, combinando la lenta cottura del baccalà con la morbidezza della polenta, in un abbraccio di sapori autentici.

Per chi desidera qualcosa di semplice ma ricco di gusto, il Formaggio con Polenta è un'ottima scelta, che promette calore e conforto ad ogni boccone. Le Patate Prezzemolate si propongono come l'accompagnamento ideale per ogni piatto, grazie al loro sapore delicato ma caratteristico.

A chiudere il pasto, non possono mancare i Dolci, proposti insieme al tradizionale Caffè, per concedersi un momento di dolcezza e relax dopo i sapori intensi dei piatti principali.

Orari

Venerdì 5 Aprile: i commensali potranno scegliere tra il primo turno alle 19.00 e il secondo alle 20.30.

Sabato 6 Aprile: stessa organizzazione del venerdì, con turni alle 19.00 e alle 20.30.

Domenica 7 Aprile: dedicata esclusivamente al pranzo, con turni alle 12.00 e alle 13.30.

La prenotazione è obbligatoria. I posti sono limitati, dunque è raccomandato prenotare con anticipo inviando un messaggio WhatsApp al numero 3409058369.

Inoltre, per coloro che preferiscono gustare le delizie della sagra nella comodità della propria casa, è disponibile l'opzione dell'asporto, sempre su prenotazione.