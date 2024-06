Sagra dei patroni a Gambugliano: spiedo, tartufo, polenta onta, ballo liscio

Indirizzo non disponibile

Per due fine settimana dal 14 al 24 Giugno 2024, a Gambugliano, si terrà la tradizionale Festa dei Santi Patroni SS. Vito, Modesto e Crescenzia. Questo evento è un appuntamento per chi ama le sagre con il sapore di una volta e una tappa fissa per i buongustai.

Lo stand gastronomico, aperto ogni sera dalle 19:00, offre una vasta gamma di specialità culinarie: Lasagne al tartufo, Speo e polenta onta, Bigoli e gnocchi al ragù o all’anitra, Trippa, Grigliate, Fritole casalinghe.

Programma

Venerdì 14 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Serata danzante con l'orchestra di Luca Roncari

Sabato 15 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Serata danzante con l'orchestra di Renza Glamour

Domenica 16 Giugno

Ore 10:45: Messa dei SS. Patroni

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Serata danzante con l'orchestra di Manuel Martini

Venerdì 21 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Serata danzante con l'orchestra di Michele Ranieri

Sabato 22 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Serata danzante con l'orchestra di Silvia Peruzzi

Domenica 23 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Serata danzante con l'orchestra di Mattia Agostini

Lunedì 24 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Serata danzante con l'orchestra di Marco e i Niagara



Ogni sera, a partire dalle 21:00, si balla il liscio con le migliori orchestre dal vivo.