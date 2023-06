Sagra dei Massignani Alti: la festa della buona tavola e del buon bere

Gastronomia, spettacoli, concerti, musica e altro ancora. Sagra Massignani Alti a Valdagno è un tuffo nel passato, nel buon mangiare di una volta, vengono serviti tutti prodotti locali, cotti come tradizione comanda, pane fatto in casa e cotto a legna. Dal 29 giugno al 2 luglio 2023 in uno degli angoli più belli del valdagnese, in collina al fresco. Stand gastronomico aperto tutte le sere, domenica anche a pranzo.