Sagra dei Massignani Alti: la festa della buona tavola e del buon bere

Gastronomia, spettacoli, concerti, musica e altro ancora. Sagra Massignani Alti a Valdagno è un tuffo nel passato, nel buon mangiare di una volta, vengono serviti tutti prodotti locali, preparati come tradizione comanda, pane fatto in casa e cotto a legna. In uno degli angoli più belli del valdagnese, in collina al fresco. Stand gastronomico aperto tutte le sere, domenica anche a pranzo.

La Sagra di Massignani Alti si terrà dal 4 al 7 luglio 2024 con un ricco programma di attività, spettacoli e delizie culinarie per tutta la famiglia.

Stand Gastronomici: Ricco menù con gnocchi fatti a mano, bigoli, grigliate, piatti freddi, bruschette, e molto altro.

Programma

Giovedì 4 luglio

Ore 18:00: Apertura pesca di beneficenza

Ore 18:30: Serata Pizza (su prenotazione)

Venerdì 5 luglio

Ore 19:00: Apertura chiosco con aperitivo al tramonto

Ore 19:00: Apertura stand e pesca di beneficenza

Ore 21:00: DJ Set con Gonzo DJ

Sabato 6 luglio

Ore 15:00: Attività per bambini con Matteo Storti e i suoi "Giochi in Legno"

Ore 16:00: Laboratorio creativo "Costruiamo insieme" con Matteo Storti

Ore 19:00: Apertura chiosco con aperitivo al tramonto

Ore 18:30: Santa Messa

Ore 20:30-21:00: Roberto Beggio e la sua band (Jazz Music in zona chiosco)

Ore 19:00: Apertura stand e pesca di beneficenza

Ore 21:00: DJ Set con Luca D. & Andrea Elle

Domenica 7 luglio

Ore 09:00: Passeggiata tra i boschi e le contrade di Massignani Alti

Ore 09:30: Collaborazione con ASD Berica Nordic Walking

Ore 11:30: Aperitivo al chiosco

Ore 12:30: Pranzo con menù tipico

Ore 15:00: Presentazione del libro di Andrea Storti

Ore 18:00: Spettacolo per bambini con Matteo Storti

Ore 19:00: Apertura stand e pesca di beneficenza

Ore 21:00: DJ Set con Ciuchino, Gatò e Max

Ore 23:00: Spettacolo pirotecnico

Attrazioni e Servizi

Zona Enoteca: Area dedicata per degustare vari tipi di birre.

Area dedicata per degustare vari tipi di birre. Pesca di Beneficenza e Luna Park: Divertimento per tutta la famiglia.

Divertimento per tutta la famiglia. Attività per Bambini: Laboratori creativi e giochi.

Laboratori creativi e giochi. Intrattenimento Musicale: DJ set e musica live ogni sera.

La sagra è un'occasione per godere delle tradizioni locali, del buon cibo e del divertimento in un ambiente fresco. Ampia zona di parcheggio disponibile.