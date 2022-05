Torna la Sagra dei Bisi a Lumignano con ricco stand gastronomico

Da venerdì 19 al 23 maggio 2022 si terrà la tipica "Sagra dei Bisi" a Lumignano di Longare presso la Parrocchia con spettacoli musicali, eventi sportivi, pesca di beneficenza e stand gatronomico aperto tutte le sere dalle 19; la volontà è di valorizzare e diffondere la conoscenza di un prodotto veramente locale, tipico e strettamente legato al territorio, con caratteristiche peculiari, che non trovano riscontro in altre zone.

Con la Sagra il paese converge in un vasto programma di iniziative, nelle quali quasi ogni famiglia ha la sua parte attiva, in un intreccio di collaborazioni tra persone di tutte le età che creano un clima di accoglienza, amicizia e festa.

Ne è segno sicuro l’afflusso crescente di ospiti, di quelli che abitualmente sono richiamati dalle passeggiate – a piedi o in bici – o dalla pratica delle palestre di roccia, fino a quelli che non si lasciano scappare il piatto tipico con i bisi.

Menù

La tradizionale Sagra dei Bisi di Lumignano si svolgerà nei giorni dal 19 al 23 maggio 2022. Il menù della sagra prevede: risi e bisi, lasagne coi bisi, pasticcio al ragù, seppie, spessatin, coessin, porchetta coi bisi, poenta e formaio, sopressa, patatine fritte.

Porzione di Risi e Bisi

Porzione di Lasagne e Bisi

Porzione di Seppie e Bisi

Porzione di Porchetta e Bisi

Porzione di Spezzatino e Bisi

Porzione di Coessin e Bisi

Porzione di Formaggio e Bisi

Porzione di Poenta e Sopressa

Porzione di Patatine Fritte

Panino con Sopressa / Formaggio / Porchetta

La manifestazione prevede un ricco programma di appuntamenti all'insegna dell'allegria e del divertimento per adulti e bambini. Tutti gli intrattenimenti sono al coperto.

BISI DI LUMIGNANO DE.CO.

La caratteristica particolare dei pregiatissimi piselli di Lumignano è sempre stata la dolcezza e la precocità, tanto che la leggenda vuole che il 25 aprile, festa di San Marco “Patrono della Serenissima” , fossero già sulla tavola del Doge a Venezia.

Una volta i piselli coltivati per buona parte sul monte erano la fonte di reddito più cospicua per alcune famiglie. Negli anni ’39-’40 tre sere la settimana durante il mese di aprile e maggio si teneva il mercato nella corte antistante la “Trattoria ai Bisi da Conforto”.

Qui si scorgono gli orti a terrazze, le cosiddette ‘masiere’, dov’è tradizionale la coltura dei piselli, merito dei monaci Benedettini che probabilmente la avviarono in epoca medievale. Il clima dolce e la buona esposizione al sole resero proficua la coltura che attecchì e si diffuse in tutta la zona, permettendo la selezione di una varietà locale, denominata Bisi Verdoni, le cui piantine sono basse e non necessitano di sostegno e resistono bene al freddo invernale, mentre risentono delle gelate primaverili. I contadini di un tempo avevano capito di poter sfruttare il riverbero della roccia riscaldata dal sole per ottenere una produzione tanto precoce da essere inviata a Venezia per il banchetto del doge nel giorno della festa di San Marco, il 25 di aprile. Tradizionale era la consociazione del pisello con l’olivo e il vigneto, altre colture tipiche dei Berici, con reciproco vantaggio.

I “bisi de Lumignan” sono destinati totalmente al consumo fresco. Per questo la raccolta dei baccelli avviene quando il seme è ancora tenero, dolce, cioè quando i baccelli sono molto delicati; essa va da aprile a maggio