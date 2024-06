Indirizzo non disponibile

Da venerdì 21 a lunedì 24 giugno 2024 si svolgerà la Sagra degli Avannotti a Longa di Schiavon con intrattenimenti musicali di orchestre e degustazioni nello stand gastronomico aperto tutte le sere. Specialità culinarie: avannotti fritti con polenta; avannotti in saor; carne alla griglia; galletto allo spiedo. Presente la zona aperitivo "La Capanna" con angolo degustazione vini. Ampia pista da ballo in acciaio. Ingresso libero.

Programma

- Venerdì 21 giugno con apertura dello stand gastronomico alle ore 19:30, a seguire esibizione della scuola di ballo “Sweet Devils Crew”, con apertura della mostra e della pesca di beneficenza, la serata sarà accompagnata con Dj “Marco Meda”, a mezzanotte spaghettata per tutti.

- Sabato 22 giugno apertura stand gastronomico alle ore 19:00, il tema della serata sarà il ballo liscio con “Luigianna Band”.

- Domenica 23 giugno apertura dello stand gastronomico alle ore 19:00, esibizione della scuola di ballo “Arte e danza by Cuba Mia” ed a seguire serata accompagnata con Dj “El Malanga”.

- Lunedì 24 giugno, apertura stand gastronomico alle ore 19:00, e la serata sarà accompagnata dal ballo liscio con “Orchestra Incanto”, dulcis in fundo ricco spettacolo pirotecnico alle ore 23:45

Da venerdì 21 a lunedì 24 giugno sarà aperta la mostra del gruppo “ArTe” presso la sala dell’ex asilo di Longa.