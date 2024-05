Sagra alla Piana di Valdagno, ottima cucina e tanto divertimento

Indirizzo non disponibile

Torna la tradizionale Sagra alla Piana 2024, in programma dal 30 aprile al 12 maggio 2024. Musica, balli, ottima enogastronomia, intrattenimenti e giochi per i bambini, laboratori creativi, spettacoli e tanto tanto divertimento.

LA CUCINA PROPONE

• Maccheroni, bigoli e spazle di spinaci con: ragù di carne, sugo all'anitra, verde e speck e sugo primavera •Trippe •Salsiccia, carrè, hamburger, spiedino con polenta, patatine fritte, crauti e fagioli all'uccelletto • Piatto San Giuseppe (salsiccia, spiedino, pancetta, polenta e contorni ) • Panini onti, patatine fritte e polenta fritta • Frittelle salate con maresina, sardina e rosmarino • Frittelle dolci con Nutella e marmellata

PIATTI SPECIALI

• 30/04-10/05 Tigelle con affettati e formaggi misti

• 01/05 Polenta e baccalà alla Vicentina • 03/05 Piadine calde con porchetta

• 04/05 Wiirstel tedeschi con patate, crauti e bretzel • 05/05-11/05 Gnocchi con la fioretta (NOVITÀ' 2024)

Programma

VENERDÌ 10 MAGGIO

•19.00 apertura stand e cucina

•21.30 MUSICA AFRO con “MAX DALLA VALLE”

??Piatto della serata??

TIGELLE con AFFETTATI e FORMAGGI

BUS NAVETTA GRATUITO

(dalle 20.30 alle 1.00 con partenza dal parcheggio dell’Amer)

_____

SABATO 11 MAGGIO

•18.00 apertura stand

•18.30 apertura cucina

•21.30 MUSICA DISCO con “DANCER GENERATION” anni 80’-90’-00’

??Special guest??

BOOGIE DANCER

??Piatto della serata??

GNOCCHI con la FIORETTA

BUS NAVETTA GRATUITO

(dalle 20.30 alle 1.00 con partenza dal parcheggio dell’Amer)

____

DOMENICA 12 MAGGIO

•16.00

> apertura stand

> LABORATORI e GIOCHI per tutti i bambini

•17.00 MUSICA in PIAZZA con “SUNDAY MOOD”

•18.30 apertura cucina

•20.30 MUSICA ROCK con “COLT 45”

____

DOVE: Via Chiesa di Piana