Sagra al Santo di Thiene, specialità gargati

Indirizzo non disponibile

Da Venerdì 2 a Domenica 4 Giugno, da Venerdì 9 a Domenica 11 Giugno e Martedì 13 Giugno 2023, si terrà, presso Quartiere Santo- Lampertico a Thiene, Sagra al Santo, organizzata da Associazione S. Antonio in collaborazione con Pro Loco Thiene e il Comune di Thiene.

Specialità Gargati con Consiero. Durante tutti i festeggiamenti Stand Gastronomico e Pesca di Beneficenza. Gonfiabili per i più piccoli da Venerdì 9 Giugno.

Programma

Venerdì 2 Giugno

Ore 19:00: apertura Stand Gastronomico.

Ore 21:00: ballo liscio con l'orchestra "Luigianna e i Santamonica".

Sabato 3 Giugno

Ore 19:00: apertura Stand Gastronomico.

Ore 21:00: balli latinoamericani con DJ "Walter Garcia"

Domenica 4 Giugno

Ore 19:00: apertura Stand Gastronomico.

Ore 21:00: band best pop & dance hits "Starlight Band".

Venerdì 9 Giugno

Ore 18:00: apertura gonfiabili.

Ore 19:00: partenza 6° S. Antonio Baby Night Race - Corsa podistica per ragazzi delle scuole elementari e medie.

I ragazzi di 1/ 2/ 3 elementare percorreranno il rettilineo di via Don Angelo Ziliotto con arrivo davanti al centro parrocchiale.

I ragazzi di 4/ 5 elementare percorreranno un giro del Villaggio S. Antonio.

I ragazzi delle medie faranno due giri - 1200 mt.

Iscrizioni 30 minuti prima dell'inizio della corsa.

Per maggiori informazioni contattare Canale Stefano al numero 3397995513.

Ore 19:30: apertura Stand Gastronomico.

Ore 21:30: balli latinoamericani con DJ "Walter Garcia".

Sabato 10 Giugno

Ore 18:00: apertura gonfiabili.

Ore 19:00: apertura Stand Gastronomico.

Ore 21:00: ballo liscio con l'orchestra "Graziano Maraschin".

Domenica 11 Giugno

Ore 18:00: apertura gonfiabili.

Ore 19:00: apertura Stand Gastronomico.

Ore 21:00: ballo liscio con l'orchestra "Roberta Band".

Martedì 13 Giugno Festività di S. Antonio

SS. Messe: ore 7:00 apertura della Chiesa per la venerazione della reliquia fino alle ore 22:00. Ore 19:00 Messa Solenne celebrata da Fra' Gianni de Rossi, frate dei Cappuccini di Portogruaro.

Ore 18:00: apertura gonfiabili.

Ore 19:00: apertura Stand Gastronomico.

Ore 20:30: ballo liscio con l'orchestra "Incanto".