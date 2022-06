Sagra a San Benedetto di Trissino: specialità con patate novelle, pasta fresca, salame alla griglia

Da venerdì 8 luglio 2022 si svolgerà la Sagra di San Benedetto a Trissino nella tensostruttura vicino alla Chiesa di San Benedetto in via Romanin 1 con intrattenimenti musicali, spettacoli, esibizioni, giochi e animazione per bambini e stand gastronomico aperto ogni sera (venerdì dalle 19 e sabato/domenica dalle 18.30).

SPECIALITA' CULINARIE: gnocchi fatti a mano con patate novelle di produzione nostrana ai sughi di ragù, pomodoro, salsiccia e radicchio, burro e salvia, mascarpone e peperoni, funghi e speck, ragù d'oca; maccheroncini di pasta fresca al ragù pomodoro, salsiccia e radicchio; "luganeghe", pancetta alla brace, alette di pollo alla griglia, pasta di salame alla griglia, "polenta brustolà", panini con formaggio e sopressa; contorni di "fagioli all’uccelletto", fagioli con peperoni, patatine fritte, funghi e crauti; dolci, vino, birra e bibite. La cucina sarà aperta con qualsiasi tempo atmosferico fino alle 22.30.

Programma 2022

Inizia VENERDÌ 8 LUGLIO 2022 ore 19:00 con l'apertura di un ricco stand gastronomico.

Un programma ricco di serate all'nsegna del divertimento, musica e tanta bella gente!