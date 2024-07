Sagra a Motta di Costabissara

Indirizzo non disponibile

Sagra di San Gaetano a Motta di Costabissara dal 28 Giugno all'8 Luglio 2024. Presso l'area del Palamotta spettacoli musicali, stand gastronomici, giochi per bambini e un Luna Park.

Programma delle Serate 2024

Venerdì 28 Giugno:

Ore 18.30: Apertura Stand Gastronomico (panini onti, bruschette, porchetta e piatto freddo).

Ore 21.00: Serata con RICKY ANIMATION CEFFO.

Sabato 29 Giugno:

Ore 18.30: Apertura Stand Gastronomico (panini onti, bruschette, porchetta e piatto freddo).

Ore 21.00: Serata con MARCO FESTA.

Venerdì 5 Luglio:

Ore 18.30: Apertura Stand Gastronomico.

Ore 21.00: Serata con ALEX EL CUBANISSIMO.

Ore 22.30: Ocio al Peso.

Sabato 6 Luglio:

Ore 18.30: Apertura Stand Gastronomico.

Ore 21.00: Serata con RH POSITIVO.

Ore 22.30: Ocio al Peso.

Domenica 7 Luglio:

Ore 10.30: SS. Messa presso la Sagra. A fine Messa, aperitivo per tutti.

Ore 16.00: Giochi per bambini in collaborazione con Scuola Materna San Gaetano.

Ore 20.00: Esibizione ASD DANZA INSIEME.

Ore 21.00: Orchestra ROBY BAND.

Ore 22.30: Ocio al Peso.

Lunedì 8 Luglio:

Ore 18.30: Apertura Stand Gastronomico.

Ore 21.00: Serata con BABATA.

Ore 21.00: Ocio al Peso - Estrazione sottoscrizione a premi.

Tutte le serate: Ricca pesca di beneficenza, Luna Park presso l'area del Palamotta.