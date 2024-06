Sagra a Montebello, Festa di San Giovanni

Indirizzo non disponibile

Pronti per un weekend all'insegna di musica e divertimento? Anche quest’anno torna la Sagra di San Giovanni, dal 21 al 24 giugno 2024, con 4 serate di festa con generi musicali differenti.

Programma

Venerdì 21 giugno Noche Latina, con cena su prenotazione a base di paella valenciana.

Sabato 22 giugno torna Freak, il party devastante.

Domenica 23 giugno back to the ‘70, ‘80 and ‘90 con Area 80.

Lunedì 24 giugno si concludono le serate con l’orchestra di ballo liscio e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico.