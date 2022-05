Sacra cerimonia del cacao

Lo Spirito del Cacao è ritenuto, dai popoli indigeni del Centro America, una delle divinità più importanti nella cosmovisione Maya.

L’assunzione del Cacao è un momento sacro per connettersi con le Divinità attraverso un profondo viaggio interiore.

Il Cacao ha la proprietà di favorire un’apertura amorevole del cuore, permettendo di ascoltare le parti più profonde di sé stessi.

Lo Spirito del Cacao si può definire gentile perché colui che lo assume deve permettere allo Spirito del Cacao di entrare perché l’azione fisiologica e spirituale possa essere completa.

Il cacao usato per le cerimonie viene ricavato dalla semplice macinazione a freddo delle fave di cacao provenienti dal Guatemala, preventivamente tostate leggermente e pelate.

In questo modo il Cacao mantiene tutti gli elementi che compongono il frutto nella sua integrità.

La Cerimonia del Cacao porta ad un’esperienza molto profonda di guarigione che non può essere descritta ma solo vissuta in prima persona.



