Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio visite alle Fabbriche del Gusto

WeFood è un weekend alla scoperta delle “Fabbriche del Gusto”, ovvero aziende di eccellenza dell’enogastronomia italiana che avranno la possibilità di aprire le loro porte ai visitatori per la più importante manifestazione che celebra le eccellenze enogastronomiche dei territori e le imprese che producono beni e servizi per il mondo della ristorazione.

Si tratta di un format che ogni anno attira migliaia di amanti e appassionati del mondo della cucina direttamente all’interno delle aziende, con showcooking, conferenze, visite guidate e laboratori.

Edizione primaverile

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 2022 l’edizione primaverile di WeFood: un viaggio nelle aziende d’eccellenza del food delle Venezie, dell’Emilia-Romagna e della Lombardia, tra innovazione, ricerca e management.

Provincia di Vicenza

ANTICO LABORATORIO SAN GIUSEPPE A BASSANO

L'Antico Laboratorio San Giuseppe è un piccolo liquorificio artigianale, situato presso Villa Angaran San Giuseppe dei Padri Gesuiti a Bassano del Grappa.

Produce dall’ormai lontano 1928 l’Amaro San Giuseppe, un prodotto naturale la cui ricetta segreta donata ai Padri da un sapiente farmacista, si basa su un lento infuso fitoterapico di erbe, alcol, acqua e zucchero, e – tra i pochi amari in Italia – non contiene conservanti, coloranti, aromi industriali, estratti o concentrati.

L’ Amaro San Giuseppe ha un gusto molto amaro e, sia per la concentrazione di erbe, sia per le sue proprietà digestive, va gustato a piccole dosi, al cucchiaio. Da alcuni anni il laboratorio produce anche il Liquore San Giuseppe, un nuovo prodotto che nasce dalla rivisitazione dell’antica ricetta dell’Amaro San Giuseppe. Il Liquore San Giuseppe presenta un gusto più amabile e, grazie ad una formulazione più bilanciata delle erbe contenute, mantiene parte degli effetti benefici e depurativi, ma si può bere come un normale digestivo.

Questi prodotti hanno il fondamento nella tradizione fitoterapica, cioè danno dei benefici a chi li assume grazie al contenuto di principi attivi di derivazione totalmente naturale. Oltre all’Amaro e al Liquore sono disponibili anche i prodotti della nuova linea in edizione limitata “Come una volta”, una nuova linea di infusi che utilizza metodi manuali ispirandosi alla tradizione, all’artigianalità e alla storia dell’Amaro e del Liquore San Giuseppe; è basata su piccole infusioni di prodotti freschi in alte concentrazioni senza estratti industriali, aromi o coloranti artificiali.

Le materie prime sono di stagione, a KM0 o biologiche, selezionate accuratamente dopo diversi esperimenti, lavorate a mano e torchiate nella fase finale per poter ricavarne tutto il succo. Lo sguardo è volto a quei liquori artigianali che venivano autoprodotti nelle vecchie corti contadine legate alla terra, alle proprie origini e radici.

In occasione di WeFood 2022 – Edizione primaverile, Amaro San Giuseppe propone turni di visite guidate al laboratorio con visita allo spazio degustazione.

— Via Ca' Morosini, 41 Bassano del Grappa (VI)

CANTINA ONGARESCA

La Cantina Ongaresca è un'azienda agricola sempre a disposizione di tutti coloro che sono appassionati di vino e amano ancora stupire i propri sensi con autentiche percezioni di alta qualità

Impegnata nella produzione e vendita di vino sin dal 2011, sotto il controllo di Sergio Traverso e Lorenzo Sinico oggi Ongaresca si sta impegnando per crescere nel mercato nazionale ed internazionale, investendo e valorizzando la specificità dei propri vini, tipici di queste zone, tipici del Veneto, un territorio ricco di risorse naturali, storiche e culturali, per essere sempre più competitiva e per una continua ricerca della qualità delle sue produzioni.

L’idea di “buon vino” secondo la Cantina Ongaresca è quella di rinunciare a produzioni abbondanti al fine di ottenere vini di grande qualità e personalità. La continua a crescente richiesta del pubblico e il continuo interesse nei confronti dei suoi vini sta confermando quanto giusta sia questa scelta.

Con un’estensione del vigneto di 11 ettari, Cantina Ongaresca produce 33.000 bottiglie /anno suddivise in:

Spumanti Metodo Classico

Spumante Metodo Martinotti

Vini Bianchi

Vini Rossi

In conversione Biologica

In occasione di WeFood 2022 – Edizione primaverile, Cantina Ongaresca propone una passeggiata guidata in vigneto con degustazione in azienda di alcuni vini rappresentativi.

— Via Monte Cimone, 10 Costabissara (VI)

DISTILLERIA POLI

La Distilleria Poli è un’azienda storica a carattere artigianale, di proprietà della famiglia Poli, fondata nel 1898 a Schiavon, vicino a Bassano del Grappa, nel cuore della zona più tipica per la produzione di questo distillato

Da quattro generazioni la Distilleria Poli opera con un antico alambicco completamente di rame, fra i pochissimi ancora esistenti, che permette di produrre grappe e distillati caratterizzati da un ricercato equilibrio di carattere ed eleganza. L’edificio in cui risiede la Distilleria è considerato di interesse storico-ambientale per la sua struttura a porticato tipica delle antiche abitazioni rurali venete.

— Via Marconi, 46 Schiavon (VI)

LOISON

"La tradizione è il nostro principale ingrediente”: così afferma Dario Loison, guida della pasticceria artigianale di Costabissara che da tre generazioni sforna un’ampia gamma di dolci e che nel tempo è diventata una realtà presente in più di cinquanta Paesi

Una storia di famiglia, che nasce nel 1938, quando Tranquillo Loison inaugura l’attività, per poi proseguire con il figlio Alessandro, che apre un nuovo laboratorio nel 1969, e infine approdare alla terza generazione, che a partire dagli anni Novanta inizia ad espandere il commercio in Europa e Oltreoceano.

Per quanto la varietà di dolci prodotti sia ampia (si va dalle colombe alle focacce ai biscotti), il protagonista indiscusso di casa Loison rimane il panettone, che negli anni ha ottenuto più di 15 importanti riconoscimenti: è su questo dolce tradizionalmente natalizio che Dario ha infatti espresso il suo “genio imprenditoriale”, trasformandolo da prodotto stagionale a prodotto senza tempo, proponendo gusti nuovi ogni anno ed esportandolo nei Paesi più remoti.

La bontà del prodotto è poi accompagnata dalla qualità dell’immagine: e a curarla è Sonia Pilla, moglie di Dario, che, con uno stile appositamente concepito per l’azienda, riveste i prodotti con un packaging elegante e ricercato: confezioni di latta o di cartone decorate diventano borse da shopping, trousse da viaggio o complementi d’arredo da conservare e riutilizzare.

Da non dimenticare, infine, il museo Loison, uno spazio nato e cresciuto grazie alla passione di Dario Loison per gli oggetti d’antiquariato che contiene antichi macchinari da pasticceria, una collezione di libri antichi, poster, cartoline, bottiglie di aromi ed essenze dei primi del Novecento. Indubbiamente vale la visita.

In occasione di WeFood 2022 – Edizione primaverile, Loison propone turni di visite guidate al laboratorio con visita allo spazio degustazione.

— Strada Statale Pasubio, 6 Costabissara (VI)

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio le Fabbriche del Gusto apriranno le porte al pubblico: tutte le attività sono a ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione cliccando qui e scegliendo l'azienda di proprio interesse.