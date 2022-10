Costo uscita comprensivo di guida ambientale escursionistica: 15 euro per gli adulti - 5 euro per i ragazzi sotto i 16 anni

Prezzo Costo uscita comprensivo di guida ambientale escursionistica: 15 euro per gli adulti - 5 euro per i ragazzi sotto i 16 anni

Escursione nel Grappa sabato 22 ottobre 2022. Si tratta di un percorso particolarmente affascinante nelle mezze stagioni (primavera ed autunno), che regala vedute d’eccezione su Valbrenta, Altopiano di Asiago, Valsugana e sulla pianura con la sottostante Bassano del Grappa.

Un percorso molto semplice ma molto interessante sia dal punto naturalistico che storico. Durante la Grande Guerra, infatti, i Colli Alti furono un’importante cerniera difensiva, teatro di numerosi tentativi di penetrazione da parte degli austro-ungarici, fermati in località San Giovanni e a Col Moschin nel giugno del 1918.

Un luogo dagli ampi panorami e spazi aperti dove distendere la mente e rilassarsi in buona compagnia.

Al ritorno si passa per il “Villagio del Sole”, grazioso paesino perlopiù di seconde case che, come lascia intuire il nome, è in una posizione particolarmente baciata dal sole.

Sabato 22 ottobre – panorami e foliage autunnale sul grappa

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: 12,5 km circa (giro ad anello)

Dislivello in salita: 230m

Pranzo: Al sacco

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua, pranzo al sacco scarpe da trekking, berretto. Consigliati i bastoncini da trekking.

COSTI

Costo comprensivo di guida ambientale escursionistica:

€ 15,00 per gli adulti

€ 5,00 per i ragazzi fino ai 16 anni

INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it

Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.