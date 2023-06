Si può dire ti amo a 16 anni? “La fine del mondo” al castello di Thiene

Tornano i grandi spettacoli dal vivo al Castello di Thiene. Sabato 10 Giugno, alle 21.30, Caraval Spettacoli presenta una emozionante storia d'amore: “La Fine del Mondo”. “Si può dire ti amo a sedici anni?” Con questa domanda ha inizio il viaggio di Lili e Lucio: una storia d’amore lunga una vita attraverso lo spazio e il tempo, la realtà e la fantasia, in cui due anime si inseguono alla ricerca di qualcosa, di qualcuno, fino alla Fine del Mondo. Un mix abile di prosa e poesia ma anche canto e musica dal vivo in uno evento teatrale che è arrivato alla sua settima replica in tutta Italia. Uno spettacolo molto particolare, come spesso capita negli eventi selezonati dal Castello di Thiene. Difatti lo spettatore si ritroverà ad essere protagonista della serata attraverso un profondo lavoro d'introspezione accompagnato dagli attori: “l’amore,lontano dall’essere banalizzato, diverrà – sottolinea il team di Caraval - una lente attraverso cui lo spettatore avrà l’occasione di guardare dentro se stesso. La musica, il canto, la poesia e la recitazione, attraverso lo sperimentalismo tecnico, intendono offrire una prospettiva inedita al teatro, cercando di restituire ad esso la tendenza all’introspezione e alla ricerca della bellezza".



LaFine del Mondo

Una stanza in penombra. Due anime che si cercano per poi trovarsi, lottando per difendere ciò in cui credono. L’amore che edifica e distrugge, che risana e avvelena, raccontato nella sua veste più autentica mentre passato e futuro s’inseguono, separati da un presente che incombe con i suoi dubbi e le sue certezze. Una rappresentazione poetica dal sapore dolce e amaro che vuole restituire una prospettiva differente al quotidiano, superando la dimensione del comprendere per giungere a quella del sentire.

Sabato10 giugno 2023

ore 21.30



prenotazione obbligatoria su castellodithiene.com



Regia: Alessio Rosin, Vera Rossini

Con: Nicola Pignoli, Vera Rossini

Soggetto e Sceneggiatura: Alessio Rosin

Musiche Originali: Maddalena Gattoni, Alice Bencivenni

Ingresso: €18



Lo spettacolo si terrà anche in caso di maltempo





Tutte le storie d’amore che siano mai esistite.”