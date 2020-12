Sabati Musicali: concerto pianistico on line

Non si fermano i concerti online de “I Sabati Musicali”, la rassegna in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana tradizionalmente ospitata a Palazzo Cordellina e al momento trasferita al Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza a seguito degli ultimi DPCM in materia di Covid-19. Il cartellone riservato agli allievi prepara dunque un nuovo concerto in streaming come attenzione verso il pubblico più affezionato, ma anche come segnale di speranza rivolto a tutta la città. Sulla pagina www.facebook.com/ conservatorio.divicenza.9

Sabato 5 dicembre alle ore 17.00 tornerà protagonista il pianoforte in un programma che muove dal primo romanticismo di Schubert e arriva fino ai linguaggi e alle soluzioni tecniche e compositive di Chopin e Liszt, che hanno fatto dello strumento un emblema del periodo, tra intimismo e virtuosismo. Ad aprire l’appuntamento sarà Myriam Pento, allieva della Classe di pianoforte del maestro Marco Tezza, con l’Allegro moderato tratto dalla Sonata per pianoforte in fa diesis minore, D 571 di Franz Schubert (1979-1828); sempre di Schubert si ascolterà poi l’Improvviso in si bemolle maggiore op.142 n. 3 eseguito da Sofia Lovato, della Classe del maestro Luca Marra; le quattro mazurche dell’op. 17 di Fryderyk Chopin (1810-1849) saranno invece interpretate da Serena Peroni, allieva di Tezza. Chiuderà il concerto Leonardo Vaccari, studente di pianoforte del maestro Riccardo Zadra, con la Rapsodia Ungherese n. 12 di Franz Liszt (1811-1886)