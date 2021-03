“I Sabati Musicali”: concerto on line Musica da Camera 

Continua ad arricchirsi la proposta online della rassegna dedicata agli allievi dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza “I Sabati Musicali”: il noto cartellone in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana per tradizione ospitato a Palazzo Cordellina e temporaneamente in svolgimento presso l’Istituto di Contra’ San Domenico. Sabato 6 marzo alle ore 17.00, visibile sulla pagina www.facebook.com/ conservatorio.divicenza.9 - e a seguire fruibile attraverso l’archivio permanente del canale YouTube del “Pedrollo” (conservatoriovicenza) - si terrà il concerto a cura della Classe di Musica da Camera della prof.ssa Elisabetta Andreani. Ad aprire il programma sarà il basso Nicola Sonego, accompagnato al pianoforte da Giacomo Spampinato, con due lieder beethoveniani: il primo su testo italiano di Giuseppe Carpani dal titolo “In questa tomba oscura”, con un’interessante parte centrale in forma di declamato drammatico che rivoluziona gli stilemi dell’epoca, e il secondo, “Der Kusse” (originariamente per soprano), su liriche di Christian Felix Wasse, che presenta un’inedita sottile ironia assecondata dalla musica. Seo Jaewoo, tenore, e Chiara Comparin, pianoforte, proporranno “Tormento” (versi di Riccardo Mazzola) e la famosa “Ideale” (versi di Carmelo Errico) di Francesco Paolo Tosti (1846-1916), celebre compositore, oltre che cantante, di romanze da salotto o da camera (ne ha composte oltre 500). Il soprano Lucia Mariel Fernadez, accompagnato da Zhang Boao, si cimenterà con “V’amo” (traduzione di un testo del poeta Heinrich Heine) di Arturo Toscanini (1857-1967), romanza composta prima di dedicarsi a pieno ritmo all’attività di direttore d’orchestra, e “Sure on this Shining Night” (testo tratto da James Agee) di Samuel Barber (1910-1981), una delle più note liriche per voce e piano del compositore statunitense. A seguire, Fan Jaqiu, baritono, e Leonardo Vaccari, pianoforte, interpreteranno altre due romanze di Tosti, “Aprile” (versi di Rocco Pagliara) e “Tristezza” (Mazzola), e il lied di Franz Schubert (1797-1828) “Auf dem Wasser zu singen” (Cantare sull’acqua), composto sui versi del poema di Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg: una scena d’acqua e di natura, insieme a riflessioni sullo scorrere del tempo, dalla prospettiva del narratore a bordo di una barca; l’accompagnamento pianistico ricrea i movimenti dell’acqua descritti dai versi e riprende elementi ritmici dal genere della barcarola. Chiudono il concerto Kim Hanna, soprano, e Leonardo Vaccari, pianoforte, con “Ah! Perfido” di Ludwig van Beethoven (1770-1827), aria da concerto articolata in un recitativo (molto espressivo qui il ruolo della parte strumentale), un cantabile e un allegro conclusivo.