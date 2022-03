Rosso Profondo, la storia di un uomo politico

Un uomo politico, proprio il giorno in cui viene nominato Presidente del Consiglio, riceve la notizia che una malattia gli lascia pochi mesi di vita. Decide quindi di tornare a quelli che erano gli ideali nei quali credeva da giovane. Così scende in piazza e comincia a parlare con la gente. E lo fa apertamente, semplicemente dicendo quello che pensa. E la gente lo ascolta. E questo preoccupa i suoi compagni di partito. Il suo progetto si scontra con le esigenze di tutti i partiti che, considerandolo un pericolo, decidono di ostacolare a tutti i costi il suo piano.

Un testo dove il tragico e la commedia si fondono dando vita a un colpo di scena finale.

di Luigi Lunari

diretto e interpretato da Roberto Vandelli

musica dal vivo Andrea Cortelazzo

produzione Teatro Scientifico

In scena all'AB23 il 25 e 26 marzo 2022 alle ore 21

Rosso Profondo | Teatro Scientifico



-In loco a partire da mezz’ora prima dell’inizio spettacolo.

-Prenotazione valida fino a 10 min prima dell’inizio dello spettacolo.

-I posti in sala non sono numerati.

0444 322525

info@theama.it

392 1670914 (sab e dom di spettacolo)