Rosso di Sera: cantine in Villa a Ponte di Barbarano

Torna Rosso di Sera l’aperitivo all’interno di splendide ville rustiche con prodotti gastronomici locali rivisitati in gustose ricette!

Durante l’aperitivo, infatti, oltre alle degustazioni presso gli stand delle cantine, sarà possibile deliziarsi con un antipasto di affettati, crostini e formaggi e un risotto

Il tutto sarà accompagnato da un’atmosfera accogliente e un sottofondo musicale dal vivo!

La Pro Loco di Ponte di Barbarano vi aspetta per la prima edizione di quest’anno:

GIOVEDI’ 19 MAGGIO PRESSO VILLA TRAVERSO PEDRINA

(via Monticello 50, Ponte di Barbarano)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

L’ingresso avviene solamente con la presenza del ticket, pre-acquistabile presso “Cartolibreria Berica”, via F.Crispi 6 36048 Ponte di Barbarano (VI).

(Max 200 posti)

QUOTA D’INGRESSO 15€ in cui sono compresi:

1 antipasto Prodotti Locali

1 risotto al tocai

1 calice con sacchetta porta bicchiere



L’evento è garantito anche in caso di maltempo