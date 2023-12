Ron in concerto a Vicenza con 'Sono un figlio"

RON ha scelto la dimensione teatrale per dare risalto alle nuove canzoni e alla qualità di un repertorio di musica italiana d’autore. Il pubblico che lo segue da sempre avrà l’occasione di ascoltare il nuovo album “Sono un figlio”, composto da brani con suoni ed arrangiamenti essenziali, per mettere in luce i testi, e che durante questo tour prenderanno vita nella dimensione live che l'artista predilige da sempre.

Ron in concerto il 15 dicembre 2023 alle 20,45 al Teatro Comunale di Vicenza

Un tour sensazionale per presentare il nuovo album, a otto anni dall’ultimo lavoro in studio, e una tappa, quella di Vicenza, che si preannuncia ricca di emozioni. Rosalino Cellamare, in arte Ron, salirà sul palco del Teatro Comunale per far sognare il pubblico vicentino con le canzoni senza tempo di una carriera lunga cinquant’anni e i nuovi brani dell’album “Sono un figlio”, pubblicato lo scorso settembre, un album molto intimo, in cui Ron racconta il suo vissuto familiare.

Luogo di svolgimento: Teatro Comunale Città di Vicenza Viale Mazzini 39, Vicenza

Ingresso: a pagamento

I settore (AA - L): 46,00 euro

II settore (M-Y): 38,00 euro

Per informazioni: Tel. 0444324442 – biglietteria@tcvi.it www.tcvi.it