Romeo&Giulietta, l'amore fa schifo ma la morte di più

Romeo e Giulietta in cabaret, la ricerca della risposta alla domanda delle domande “Che cos’è l’amore?” in musica, chitarra e teatro ricco di buonumore!

Questa rivisitazione contemporanea del capolavoro shakespeariano si distingue per l'approccio originale e provocatorio con cui affronta temi universali come l'amore, il desiderio e la sofferenza. Attraverso un mix di recitazione, musica, danza e narrazione, gli artisti esplorano la complessità delle relazioni umane, mettendo in luce la sofferenza intrinseca all'amore non corrisposto e gli estremi emotivi che esso può provocare.

In scena troviamo due attori, due amici, due persone innamorate, due amanti, che soffrono della condizione disumana dell’amore non corrisposto e degli sbalzi d’umore che l’amore causa. Che cercano di venirne a capo. Che si attaccano a quel che possono per uscirne vivi, anche alla letteratura. “Dal riso al piango” in una frazione di secondo come dice uno dei personaggi. Dal caldo al freddo. Dalla quiete all’ansia. Dal me al te. Dall’io al noi. …Che poi questi due, non sono solo due! A volte diventano tantissimi! La storia di Romeo e Giulietta, il loro amore, non investe solo loro. Intorno ai due amanti si muovono ridono piangono e soffrono tanti altri personaggi a loro volta sconvolti dall’amore. E’ uno spettacolo cantato, ballato e saltato. Uno spettacolo spericolato e lieve, che stuzzica un mostro sacro come il Romeo e Giulietta di Shakespeare con la voglia di gettarlo nella vita di tutti i giorni, nei turbamenti di tutti noi, un lavoro che ne riconosce la sorprendente poesia e la quasi violenta universalità, ma non trova altro rimedio che riderne per avvicinarcisi, per poterne partecipare almeno un pochino.

Di e con Beppe Salmetti e Simone Tangolo

Regia di Cecilia Ligorio

Testi di Beppe Salmetti e Guglielmo Shakespeare

Musiche di Simone Tangolo

Produzione impermeabili - Ippogrifo

