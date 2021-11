«Nella bella Verona, dove poniamo la scena, due famiglie di pari nobiltà prorompono in nuova lite. E il sangue dei cittadini imbratta le mani dei cittadini».

Ci voleva la penna di William Shakespeare per raccontare il Veneto violento di fine Cinquecento. Ci voleva L’Archibugio per raccontare Romeo e Giulietta come… una storia di banditi!

La tormentata vicenda dei giovani amanti è il canovaccio perfetto per una lezione-spettacolo… tutta da ridere!

Tra una gag e l’altra, l’opera di Shakespeare diviene il pretesto per raccontare antiche storie d’amore, di crimine e di giustizia riemerse dagli archivi della Serenissima.

Uno dei personaggi sulla scena si chiama come William Shakespeare. Ma non è William Shakespeare. Eppure dice di aver scritto lui “Romeo e Giulietta”... e che è una storia di banditi!

SABATO 27/11/2021 ALLE ORE 20:30

L'Archibugio Compagnia Teatrale presenta

"ROMEO E GIULIETTA: una storia di banditi!"

con Giovanni Florio, Giuseppe Balduino, Umberto Peroni e Claudia Schiavoi.

Testo di William Shakespeare e Giovanni Florio.

Lo spettacolo è organizzato dalla Pro Loco di Lonigo nell’ambito della manifestazione Veneto Spettacoli di Mistero e si terrà nel Teatro Parrocchiale di Bagnolo di Lonigo.

Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria al numero 0444/830948 o alla mail info@prolonigo.it