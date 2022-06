Romano Prodi e Marco Damilano a Bassano

La prima giornata del Festival Resistere ha come ospite speciale Romano Prodi e Marco Damilano.

Giovedì 16 giugno 2022 alle 21,15

Castello degli Ezzelini - Romano Prodi e Marco Damilano / RESISTERE 2022

Romano Prodi, "padre" dell'euro, ci racconta attraverso 100 immagini iconiche la storia dell'Europa. In questo momento di incertezza, di crisi economica, di pandemia, di guerra, cercando di comprendere i cambiamenti che stanno modificando equilibri consolidati, ci interroghiamo sul ruolo futuro dell'Europa.

Romano Prodi è una delle personalità politiche più importati della recente storia italiana. È stato Ministro della Repubblica, Presidente del Consiglio e Presidente della Commissione Europea. Fondatore e leader dell'Ulivo è stato Presidente del comitato nazionale del Partito Democratico. Attualmente collabora con organismi internazionali ONU.

Marco Damilano, giornalista e saggista è stato direttore del settimanale l'Espresso e partecipa come opinionista a diversi programmi televisivi.

