Un’edizione speciale che celebra l’amore per la lettura e l’importante anniversario dantesco che ricorre nel 2021, a settecento anni dalla morte del Sommo Poeta: torna anche a Romano d’Ezzelino Il Maggio dei Libri, l’iniziativa ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, e che quest’anno ha scelto come ideale guida tematica “Amor…”, richiamando con un’unica parola la centralità del sentimento nell’opera di Dante e il profondo legame che unisce ogni lettore ai libri a lui più cari.

Sei gli eventi messi a punto dall’Assessorato alla Cultura assieme alla Biblioteca Comunale a partire da giovedì 13 a domenica 23 maggio.

Si parte giovedì 13 maggio alle ore 17.00 in Chiesetta Torre con i laboratori sensoriali sul mondo del libro e della lettura per bambini dagli 8 ai 10 anni condotti dall’arteterapeuta Monica Marangon. I laboratori vengono replicati anche martedì 18 maggio per bambini dai 5 ai 7 anni. E’ obbligatoria la prenotazione in biblioteca allo 0424 818664.

Sabato 15 maggio ore 16:00 in biblioteca a Valdagno è in programma il gemellaggio tra il Gruppo di Lettura della biblioteca di Romano d’Ezzelino “Letture Rubate” e il “Reading Challenge Book Club” per ragazzi della biblioteca di Valdagno. Il libro oggetto della conversazione di scambio è “Lucas” di Kevin Brooks. Partecipazione libera previa prenotazione in biblioteca (0424 818664).

Il clou della settimana sarà domenica 16 maggio alle 09.30 con camminata sulle colline di Romano d’Ezzelino “Passeggiando sulle orme del Sommo Poeta” promossa dall’associazione “Outdoor asd Nordic & Walking” con un breve momento di lettura sulla Torre di Dante a cura dell’associazione “Rabbit Hole”. Il programma prevede la partenza e l’arrivo da Villa Negri [ritrovo 9.15 - partenza 9.30 – percorso ad anello facile (leggero dislivello)]. Il percorso è adatto a tutti, circa 10 km, tempo stimato 2 ore. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato alla domenica seguente. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria presso la biblioteca 0424 818664.

La settimana di eventi si chiude con due incontri con l’autore: giovedì 20 maggio alle 18.00 in Chiesetta Torre è previsto l’incontro aperto a tutta la cittadinanza con l’autrice Arianna Franzan e il Gruppo di Lettura della biblioteca “Voltando Pagina” mentre domenica 23 maggio alle 17.30 sul Colle di Dante si terrà l’incontro con Marco Cavalli, autore del libro “Dante Clandestino”. Modera la giornalista Federica Augusta Rossi.

Commenta l’assessore alla cultura, Franca Meneghetti: “L’emergenza sanitaria non ha fermato l’attività della biblioteca né tantomeno la voglia di lettura dei romanesi. I dati a disposizione rivelano come nel 2020 gli accessi siano quasi raddoppiati quelli dell’anno precedente. Un dato

incoraggiante che sottolinea il desiderio di lettura da parte degli utenti. Il Maggio dei libri risponde proprio a questo desiderio e alla volontà di non smettere mai di promuovere la lettura, l’ascolto e il contatto diretto con gli autori. Abbiamo messo a punto un ricco calendario di eventi con iniziative rivolte sia a bambini che adulte, con un occhio di riguardo alla sicurezza perciò gli appuntamenti si svolgeranno all’aperto offrendo così anche un migliore contatto con la natura.

Romano d’Ezzelino, inoltre, è anche privilegiato. Essendo l’edizione di quest’anno è dedicata al sommo poeta, non potevamo che scegliere la chiesetta della Torre come location per gli eventi e dedicare l’evento principale di domenica prossima proprio a Dante e alla lettura dei suoi versi”.