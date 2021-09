Roller derby open night

Per chi volesse provare a giocare, l’occasione giusta è lunedì 27 settembre alle ore 21.00, presso il pattinodromo di Vicenza, durante l’open night, un allenamento a porte aperte in cui si potranno indossare i pattini e scendere in campo. La squadra ricerca atlete, atleti e arbitri: non serve saper già pattinare, nè possedere l'attrezzatura; è sufficiente prenotarsi attraverso il form disponibile nella pagina Facebook della squadra The Anguanas Roller Derby Vicenza.

Link all'evento: https://www.facebook.com/events/1230029270793958?ref=newsfeed

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...