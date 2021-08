Indirizzo non disponibile

Freschi di pubblicazione del nuovo disco (rilasciato il 4 giugno 2021), a grande richiesta i Rocknroll Circus approdano al Mamaloca: proporranno il meglio del rhythm and blues americano in versione vintage trio Rocknroll, per l’aperitivo domenicale più croccante della provincia di Vicenza!

DOMENICA 5 SETTEMBRE ALLE ORE 18:00 - Rocknroll Circus vintage trio @ Mamaloca

Mamaloca è un locale rock poco fuori Vicenza dove si organizzano concerti ed eventi per accompagnare il cibo e la birra con delle serate all'insegna della buona musica. Punto di ritrovo per bikers, il locale è accogliere e arredato in stile americano.