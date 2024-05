Riviera Folk Festival: quattro giorni di musica e buon cibo

A spalancare le porte all’estate vicentina è una delle più storiche Feste Rock di Vicenza. La ventitresima edizione del RIVIERA FOLK FESTIVAL dal 6 al 9 giugno 2024 propone quattro giorni di musica con ospiti italiani e internazionali, una vasta scelta eno-gastronomica, numerosi brindisi e tanta convivialità. Una tradizione per gli avventori più affezionati, una bella scoperta per chi non è ancora riuscito partecipare.

Programma 2024

GIOVEDI 6 GIUGNO

ore 18.00 Breeoze Dj Set

ore 20.30 Overthought

ore 22.00 MEFISTO BRASS

VENERDI 7 GIUGNO

ore 19.00 Franky Suleman + Tony Gallucci

ore 21.00 Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi

ore 22.00 THE RUMPLED

SABATO 8 GIUGNO

ore 17.00 Valeria Uptight

ore 19.00 Piccoli Bigfoot

ore 21.00 Galoni

ore 22.00 MATTHEW MOLE

DOMENICA 9 GIUGNO

ore 17.00 Canicciato Dj Set

ore 19.00 The Flatnoise

ore 20.30 Daushasha

ore 22.00 MAHOUT

Dalle 18 sarà attivo lo STAND ENO-GASTRONOMICO presso "Il Calderone"

mercatino di artigianato etnico.

Luogo di svolgimento: Parco "di Via Turati" in Via Orlando e area parrocchiale Santa Croce Bigolina

Vicenza

Ingresso: libero