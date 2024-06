Riviera Folk Festival, 4 giorni di buona musica, cucina e birra

La ventitresima edizione del RIVIERA FOLK FESTIVAL propone quattro giorni di musica con ospiti italiani e internazionali, una vasta scelta eno-gastronomica, numerosi brindisi e tanta convivialità. Una tradizione per gli avventori più affezionati, una bella scoperta per chi non è ancora riuscito partecipare.

L’appuntamento musicale ed enogastronomico, ad ingresso gratuito, si terrà nel quartiere di Santa Croce Bigolina. Ci saranno aperitivi musicali, concerti di band locali e internazionali, selezioni DJ, proiezioni di eventi sportivi, mercatini artigianali e stand gastronomici.

Quattro giorni di concerti con artisti italiani e internazionali che vi faranno viaggiare attraverso le diverse sfumature della musica folk, dal bluegrass al cantautorato, dal rock celtico alle sonorità irlandesi.

Programma

- Giovedì 6 giugno

ore 18.00 Breeoze Dj Set

ore 20.30 Overthought

ore 22.00 MEFISTO BRASS

- Venerdì 7 giugno

ore 19.00 Franky Suleman + Tony Gallucci

ore 21.00 Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi

ore 22.00 THE RUMPLED

- Sabato 8 giugno

ore 17.00 Valeria Uptight

ore 19.00 Piccoli Bigfoot

ore 21.00 Galoni

ore 22.00 MATTHEW MOLE

- Domenica 9 giugno

ore 17.00 Canicciato Dj Set

ore 19.00 The Flatnoise

ore 20.30 Daushasha

ore 22.00 MAHOUT

Come di consueto, dalle 18 sarà attivo il fornitissimo stand eno-gastronomico presso "Il Calderone"

INGRESSO GRATUITO

via Orlando - Vicenza

una produzione

UORRA UORRA