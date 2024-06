Tra blues e flamenco, arriva Tori Sparks al Rive jazz club

Tocca Cartigliano il tour italiano di Tori Sparks: il Rive Jazz Club ospiterà il 07/06/2024 la cantautrice americana diventata una vera celebrità in Spagna.

Nativa di Chicago e cresciuta musicalmente nella roots music di Nashville, si è trasferita a Barcellona dove la sua musica ha ricevuto la contaminazione della passione tipica della penisola iberica.

Un mix di blues, flamenco e una innata predisposizione per il canto ne fanno una artista unica nel suo genere.

La sua sarà una esibizione in solo, carica di pathos e ottima per chi vuole conoscere da vicino l'arte della cantautrice.

Ha impresso la sua voce in film e serie tv come Criminal Minds, Felix e molti altri e la stampa di settore la considera all'unanimità una delle 5 migliori voci di Spagna attualmente in attività.



