Mercatino dell’antiquariato a Marostica ogni prima domenica del mese

Domenica 5 giugno dalle 8:00 alle 19:00, in Piazza Castello e nel Centro Storico, dopo una lunga sospensione ritorna il Mercatino dell'Antiquariato a Marostica, un appuntamento che vanta una ultratrentennale tradizione.

Sono presenti vari espositori che non deluderanno le aspettative degli appassionati di oggettistica e antiquariato facendovi immergere in un’atmosfera d’altri tempi.

Il mercatino è arricchito da sempre di oggetti antichi, suppellettili e mobili di antiquariato e articoli da collezionisti per tutti i gusti, inoltre diventa un'ottima occasione per passeggiare per la splendida piazza riconosciuta dall’Unesco curiosando qua e là fra le bancarelle che con i loro particolari oggetti attirano la curiosità anche del visitatore più distratto.

Il mercatino si terrà ogni prima domenica del mese per tutto l’anno.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale “Il Tritone” in collaborazione con il Comune di Marostica.

Contatti:

Per esporre alla mostra mercato o informazioni contattare la Segreteria:

Email: info@iltritone.info



Telefono: 0444 323863 (sempre attivo)





https://www.instagram.com/iltritone119/